ANCONA Ventidue candidature per la direzione artistica di Marche Teatro. Il bando per la nomina del successore di Velia Papa si è chiuso ieri alle 18 con un’impennata considerevole di curricula inviati nelle ultime ore. Infatti fino a qualche giorno fa i candidati erano solamente due. Poi il rush finale con una serie di candidature arrivate all’ultimo. Nella rosa delle proposte anche quella dell’attore Alessandro Preziosi.

L’anticipazione

Come anticipato dal Corriere Adriatico lo scorso 20 aprile, quella di Preziosi è una candidatura di livello e molto apprezzata da vari ambienti del mondo culturale anconetano e del teatro. Tra i 22 in lizza per la guida del Massimo Dorico ci sono sette donne. «E anche due candidati dall’estero» puntualizza il presidente di Marche Teatro, Valerio Vico. «Siamo molto soddisfatti - prosegue -. Abbiamo ricevuto un numero cospicuo di domande, pensavamo di fermarci ad una quindicina». E invece si è andati ben oltre le aspettative, mettendo anche a tacere le polemiche sollevate nei giorni scorsi, anche a livello nazionale, da parte di alcuni esponenti del mondo teatrale che imputavano al bando di aver espresso requisiti troppo stringenti escludendo di fatto le donne e la possibilità di raggiungere una rosa numerosa di potenziali candidati. Così non è stato. Non solo si è raggiunta una platea più che soddisfacente, ma c’è stata anche un’ampia rappresentanza femminile.

Le quote rosa

Tra le donne in lizza spicca Laura Sicignano: attrice, autrice e regista genovese attualmente consulente del Teatro Nazionale di Genova. Dal 2018 al 2022 ha diretto il Teatro Stabile di Catania, di cui ha contribuito al rinnovamento artistico e al risanamento economico, dopo il commissariamento, lasciando, tra l'altro, un significativo attivo nelle sue casse. Tra gli uomini, invece, il cantante lirico livornese Marco Voleri e il regista e autore teatrale catanese Giuseppe Dipasquale che tra il 2007 e il 2016 ha diretto il Nuovo Teatro Regina Margherita di Racalmuto e il Teatro Stabile di Catania.

La decisione

Ora la palla passa nelle mani del cda di Marche Teatro che dovrà valutare i curricula e cominciare una cernita in base ai requisiti. Da diciassette candidatura, attraverso una scrematura, si dovrà arrivare ad una rosa ristretta all’interno della quale effettuare la scelta. Il tutto entro il 20 giugno, data della scadenza del contratto della direttrice Velia Papa. A lei l’incarico era arrivato all’alba del primo mandato elettorale della sindaca Valeria Mancinelli. Per 10 anni ha guidato le stagioni teatrali delle Muse portando ad Ancona spettacoli di livello e produzioni di inconfutabile valore.