Esce per andare a mangiare un gelato ma cade sul marciapiede rotto e vola a terra ferendosi alla testa

ANCONA - Era uscita di casa per andare a prendere un gelato nel pomeriggio di oggi quando sul marciapiede ha trovato una buca ed è volata a terra. E' successo in via Tavernelle all'incrocio con via Ranieri con l'anziana che cadendo ha riportato una ferita alla testa perdendo anche del sange. Sul posto la Croce Gialla che ha soccorso la donna per poi portarla per tutti i controlli del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 20:11

