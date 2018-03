In manette due topi d'auto di 44 e 56 anni Domani la convalida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina intorno alle 10,30 gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona sono intervenuti in via dell'Industria dove erano stati segnalati due uomini che si aggiravano con fare sospetto tra le autovetture in sosta.Giunti subito sul posto, i poliziotti individuavano i due soggetti uno dei quali era trattenuto con difficoltà da un uomo, proprietario di un'autovettura che i due avevano poco prima rovistato, mentre l'altro si dava alla fuga in direzione del Piano San Lazzaro.Una volta raggiunti i due venivano bloccati e subito perquisiti. Nascosti tra i loro indumenti, gli Agenti rinvenivano alcune monete, CD musicali, accendini ed altri oggetti che avevano poco prima asportato su due auto, una Ford Fiesta ed un' Opel Agila parcheggiate in Via dell'Industria. F.G. chiaravallese di 44 anni e F.A., anconetano di 56, entrambi pregiudicati e tossicodipendenti, venivano tratti in arresto per furto aggravato in concorso e deferiti anche per ricettazione. Infatti, a seguito delle perquisizioni domiciliari presso le rispettive abitazioni, gli agenti rinvenivano numerosi oggetti sicuramente trafugati da auto in sosta nelle ultime settimane.Telefoni cellulari, accendini, monili di bigiotteria, piccoli registratori, occhiali da sole di varie marche, un agenda in pelle della Mont Blanc, zainetti da bambina, astucci, torce elettriche, schiuma da barba, binocoli, penne, cd musicali, ombrellini, profumi, orologi, cavetti per cellulari ecc...tutti oggetti che vi inviamo in fotografia per l'eventuale riconoscimento e restituzione da parte dei legittimi proprietari. Domani l'udienza di convalida dell'arresto