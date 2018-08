I maneggi insospettiscono i vicini: spacciatore trovato con la marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I suoi strani maneggi, quell’andirivieni dalla strada al suo appartamento, avevano insospettito alcuni vicini, che lo vedevano dalla finestra. Ieri mattina gli investigatori della Squadra mobile diretta dal vicequestore Carlo Pinto si sono appostati nel palazzo, guardando dall’alto. E al momento buono hanno fatto irruzione nell’appartamento in cui abita il ragazzo nigeriano di 25 anni sospettato di spacciare. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti, perché in casa i detective della Mobile hanno trovato quasi un etto di marijuana divisa in dieci involucri, un centinaio di euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sequestrata anche un’agendina dov’erano annotate date e numeri. Il giovane immigrato è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.