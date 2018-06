Manda sms agli amici: «Mi uccido» Scattano i soccorsi, donna salvata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Minacciava di togliersi la vita, è stata salvata dai poliziotti e dal personale del 118 che l’hanno tranquillizzata e convinta a farsi accompagnare all’ospedale di Torrette per sottoporsi una visita specializzata.Sono stati momenti di paura sabato sera in via Trieste, dove una quarantenne italiana ha lasciato intendere ad alcuni amici, con una serie di messaggi inquietanti, l’intenzione di farla finita. Così, è stato sollecitato l’immediato intervento del 113: gli agenti delle Volanti, con tutta la professionalità e la prudenza del caso, sono saliti fino all’appartamento della donna, hanno suonato al campanello e l’hanno finalmente convinta ad aprire la porta.A quel punto hanno potuto parlarle e l’hanno riportata alla calma, con l’aiuto del personale del 118. Quando la quarantenne, in preda alla disperazione - sembra per questioni di carattere sentimentale - si è tranquillizzata, è stata portata a Torrette da un’ambulanza della Croce Gialla. I medici hanno potuto prendersi cura di lei e sottoporla a una visita specializzata.