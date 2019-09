Mamma con la figlioletta rapinata sul bus: preso il balordo con il coltello

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - Tempi difficili per le mamme che viaggiano con bimbi piccoli sui bus cittadini. Dopo il caso della profuga presa a male parole da altri passeggeri perché si era seduta con il figlio di pochi mesi su un posto riservato agli invalidi («non capisco l’italiano», era stata la sua giustificazione non sufficiente a evitarle invettive) ora si viene a sapere di una rapina commessa il 28 agosto scorso a bordo di un autobus di linea urbana ai danni di una donna e della figlioletta di appena due anni.La mamma, straniera, viaggiava con la piccola sul bus della linea 1/4 - l’affollatissima circolare che fa la spola tra il Passetto e Tavernelle - quando in via Marconi è stata rapinata della borsetta con soldi e documenti da un uomo che l’avrebbe minacciata con un coltello, senza farsi scrupolo del fatto che la donna era in compagnia di una bimba così piccola. Le indagini sulla rapina, avvenuta intorno a mezzogiorno, si sono concluse nel giro di una settimana.