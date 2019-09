Mamma col figlio nega il posto per disabili all'anziana: bagarre sul bus

di Federica Serfilippi

ANCONA - Un’anziana che ha difficoltà a camminare sale sul bus della linea 46, si ferma davanti ai seggiolini riservati agli invalidi, ma il posto è occupato da una giovane mamma di colore con in braccio un bimbo molto piccolo.La ragazza non accenna a spostarsi e sull’autobus si scatena il putiferio, con diversi passeggeri che iniziano ad inveire contro la straniera, “colpevole” di essersi giustificata con la frase: «Non conosco l’italiano». Il parapiglia verbale si è scatenato ieri mattina su un mezzo della Conerobus in transito nei Quartieri Nuovi. Parte della querelle è stata ripresa da un utente e poi postata su Facebook dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Angelo Eliantonio.