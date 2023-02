Ancona ,mamma e due figlie (12 e 16 anni) intossicate dal monossido di carbonio: tutte in ospedale, la donna è più grave

ANCONA - Una mamma e due figlie di 12 e 16 anni sono state trasportate in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio ad Ancona. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio quando una auto medica e un'ambulanza della Croce Gialla sono intervenute per un malore in una palazzina in via Lorenzo Lotto al Piano.

Una donna si era sentita male e aveva bisogno di cure: quando i sanitari hanno raggiunto l'appartamento è scattato l'allarme che rileva la presenza di monossido di carbonio. Nello stesso momento le due ragazzine hanno iniziato a sentirsi male. I sanitari hanno immediatamente aperto le finestre per aerare l'abitazione e si sono accorti che in cucina era accesa una stufetta che è stata immediatamente spenta.

La donna è stata trasportata a Torrette in codice rosso, anche la figlia di 16 anni è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale regionale. La bambina di 12 anni invece è andata al Salesi per acceramenti.