Mamma e bimba di 6 giorni bloccate nella neve: salvate da Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Voleva andare con la figlia di appena 6 giorni all’ospedale Salesi per una visita di controllo, ma è stata sorpresa dalla furia del maltempo: neo mamma e la sua piccina salvate dai poliziotti.Gli agenti delle Volanti di Ancona hanno soccorso una giovane mamma rimasta bloccata in auto con la sua bimba di soli sei giorni. La macchina si è intraversata sulla rampa di accesso alla strada principale nel quartiere di Pietralacroce e la donna ha subito chiamato il 113 per chiedere soccorso. Gli agenti hanno usato un fuoristrada attrezzato e, utilizzando il verricello, hanno liberato la donna e la piccola, accompagnandole all'ospedale pediatrico.