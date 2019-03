Maltratta la moglie e la polizia trova troppe munizioni: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Una donna arriva all’ospedale con ecchimosi e segni di maltrattamento, i poliziotti denunciano il marito per il possesso di munizioni da caccia.L’allarme è partito dal pronto soccorso di Torrette e immediate sono partite le indagini della Polizia che, per precauzione, ha deciso di ritirare le armi dell’uomo, in possesso della licenza di caccia. Ma, una volta nella casa della coppia, i poliziotti hanno trovato i tre fucili dichiarati e 1.600 munizioni, 100 in più del consentito.