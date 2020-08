Il temporale si abbatte su Ancona: doppia grandinata con chicchi come noci, sottopassi allagati e incidenti

ANCONA - La neve d’estate ha imbiancato strade e campi in un martedì d’agosto dai colori invernali. L’hinterland anconetano è stato trasformato in un paesaggio montano dal meteo impazzito che, nell’arco di due ore, ha scatenato su Ancona una doppia grandinata da paura.

LEGGI ANCHE:

Prima la siccità poi la grandine, che disastro per le vigne: a rischio Verdicchio e Lacrima di Morro d'Alba

L'estate ai box: temporali, grandine e temperature giù. Neve in montagna. Ecco dove e quando

Chicchi di grandine grossi come noci sono piovuti dal cielo. Inevitabili i disagi alla circolazione e proprio durante la violenta grandinata una donna alla guida della propria auto è sbadata ed è finita fuori strada sull’Asse nord-sud. Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in città e in provincia per gli allagamenti di scantinati, garage e scale condominiali, come in via Cialdini, al Piano, alla Baraccola e in altre zone del centro. La pioggia abbondante ha causato immancabili allagamenti dei sottopassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA