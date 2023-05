Bomba d'acqua alla Baraccola, situazione difficile anche a Jesi (zona superstrada)

ANCONA - Emergenza a Senigallia, situazione difficile anche ad Ancona. Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Baraccola intorno alle 9,30: massima attenzione dunque in via Primo Maggio dove ci sono allagamenti diffusi e squadre al lavoro per tenerli sotto controllo. Ma anche in altre zone ci sono criticità, in particolare in via Conca e alla rotatoria di Collemarino.

Problemi a Senigallia, situazione da monitorare ad Ancona ma scatta l'allarme anche nella zona di Jesi: sulla superstrada (ss76) sono infatti stati chiusi gli svincoli Jesi Est e Jesi Centro per allagamenti, in entrata e in uscita.