Arbitro di 52 anni muore mentre fa jogging Due città sconvolte

ANCONA - Una notizia che ha sconvolto le tante persone che lo consocevano e lo stimavano. E' stato stroncato da un malore mentre stava facendo jogging, la tragedia si è consumata nel giorno di Natale.Gianluca Valeri, arbitro di calcio di 52 anni da anni viveva a Fano e lavorava in un centro commerciale: era tornato nel capoluogo per festeggiare il Natale insieme alla famiglia.Stava correndo lungo il perimetro di ghiaia dell’area verde quando - poco prima delle 11,30 si è fermato ed è improvvisamente crollato a terra. Per primi lo hanno soccorso le altre persone che erano in quel momento vicini a lui e subito dopo gli operatori della Croce Rossa di Ancona e i soccorritori dell’automedica del 118 che hanno tentato il tutto per tutto con massaggio cardiaco e defibrillatore, ma dopo un’ora di tentativi disperati non hanno potuto far altro che accertare la sua morte.Non aveva alcun documento con se in quel momento, difficile anche capire chi fosse, dopo una serie di accertamenti è stato dato un nome alla vittima e sono stati immediatamente avvisati i familiari. Intorno alle 13 è arrivato al campo il fratello dell'arbitro, Daniele Valeri, avvocato conosciuto in città per il suo impegno nell’associazione “Avvocati di strada”, che si occupa della tutela legale dei senzatetto. E' stato lui ad identificare il corpo del fratello per dare il via alla rimozione della salma.