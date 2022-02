Malore per un uomo di 97 anni durante il pranzo con alcuni familiari in un agriturismo

ANCONA - Era un'occasione per stare insieme all'insegna dell'affetto e della buona tavola ma ci sono stati contrattempi. Malore per un uomo di 97 anni in un agriturismo di Varano dove c'era stato l'incontro con alcuni familiari: molto probabilmente per qualche esagerazione l'uomo ad un certo punto nel piazzale del ristorante si è sentito male, necessario l'intervento della Croce Gialla che per tutti gli accertamenti del caso lo ha portato all'Inrca con un codice di media gravità.

