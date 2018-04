Malore per un uomo di 46 anni negli uffici al Piano per abuso etilico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un uomo di 46 anni è stato soccorso ieri dopo aver accusato un malore per abuso etilico. L’allarme è scattato negli degli uffici dell’Asur al Piano dove sono immediatamente scattate le telefonate per prestare i soccorsi all’uomo che all’improvviso aveva perso conoscenza tra lo stupore e l’ansia delle persone presenti in quel momento nei locali del Piano. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla. Dopo aver stabilizzato il 46enne - originario del Sudamerica - l’uomo è stato portato all’ospedale di Torrette in codice giallo dove è stato sottoposto a tutti gi accertamenti del caso.