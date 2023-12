Malore in treno al ritorno dall'ospedale dove era stata operata: donna trasportata a Torrette

ANCONA - Stava tornando a casa dopo avere subito un intervento chirurgico in un ospedale toscano e aveva scelto il treno per rientrare. Durante il viaggio ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa nel convoglio. È accaduto questa mattina (12 dicembre) ad una donna di circa 60 anni, che una volta raggiunta la stazione di Ancona è stata trasportata a Torette dall'ambulanza della Croce Gialla per gli accertamenti del caso.

Ma la Croce Gialla durante tutta la notte, ha soccorso altre tre persone, due donne ed un uomo. Il primo intervento in via Giordano Bruno dove una donna è stata soccorsa dopo una segnalazione: era a terra incosciente ed è stata portata al pronto soccorso. In ospedale anche un 50enne che è stato trovato svenuto nel corridoio di un albergo, mentre in piazzale Europa è stat soccorsa una donna che ha denunciato di essere stata aggredita dal convivente durante una lite.