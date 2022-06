Fa troppo caldo, si sente male mentre monta il palco del concerto di Ultimo: tecnico di 22 anni portato all'ospedale

ANCONA - Momenti di apprensione ieri sera allo stadio Del Conero, dove un ragazzo di 22 anni, addetto al montaggio del palco per il concerto di Ultimo in programma venerdì, ha accusato un improvviso malore, forse a causa del caldo.

I primi soccorsi in tempo reale sono stati portati da un equipaggio della Croce Gialla di Ancona, presente sul posto proprio per fare assistenza al personale in servizio impiegato nel montaggio del palco. Il giovane per fortuna si è ripreso, ma per ulteriori accertamenti è stato accompagnato da un altro mezzo della Croce Gialla al pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni non destano nessuna preoccupazione. Impeccabile la macchina dei soccorsi voluta dagli organizzatori di questo evento.

