Accusa un malore e stramazza a terra: portato a sirene spiegate all'ospedale di Torrette

ANCONA - Stava tranquillamente camminando sul marciapiede quando all’improvviso ha avvertito un malore si è accasciato a terra. L'uomo, un ottantenne, ha provato a rialzarsi ma non ce l’ha fatta così a quel punto alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Intorno alle 10,30 i volontari della Croce Gialla sono intervenuti in via Ascoli Piceno e hanno trasportato l'uomo all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA