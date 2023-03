Ancona, malore in una sala biliardo: cliente trasportato al pronto soccorso di Torrette

ANCONA - Ha un malore in una sala biliardo in via Fazioli, nel cuore del quartiere Adriatico di Ancona. Viene soccorso dall'ambulanza della Croce gialla e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. L'allarme è scattati ieri sera, mercoledì 8 marzo, verso le 22: i presenti nella sala biliardo hanno chiamato i soccorsi per un uomo che improvvisamente si è sentito male. Portato al Pronto soccorso con un codice di media gravità.