Malore al ristorante, ma nel tavolo accanto ci sono 4 medici che la soccorrono: portata all'ospedale di Torrette

ANCONA – Momenti di apprensione ieri sera in un ristorante del porto, dove una donna di 62 anni, mentre si trovava a cena, si è sentita male. A prestarle i primi soccorsi sono stati quattro medici che erano seduti al tavolo accanto e hanno dato l'allarme al numero unico d'emergenza 112. Nel locale è intervenuto il 118 con un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto a soccorrere la donna e a portarla al Pronto soccorso di Torrette per accertamenti. Non è grave.

Ultimo aggiornamento: 11:55

