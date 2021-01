Ancona, stroncato da un malore mentre passeggia. L'allarme lanciato da alcuni passanti, inutile l'uso del defibrillatore

ANCONA - Dramma ieri pomeriggio in via Fornaci Comunali, zona Archi, dove un pensionato di 80 anni è deceduto lungo la strada stroncato da un malore. Ad accorgersi della presenza dell’uomo privo di sensi lungo il marciapiede alcuni passanti che hanno allertato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un mezzo della Croce Gialla e un’automedica. Nonostante l’utilizzo del defibrillatore, il massaggio cardiaco e la terapia farmacologica somministrata dal personale medico e infermieristico del 118 non c’è stato nulla da fare per strappare l’uomo alla morte. In via Fornaci Comunali per i rilievi di legge sono intervenute anche le pattuglie del Radiomobile dei Carabinbieri.

