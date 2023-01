Accusa un malore mentre guida un mezzo di AnconAmbiente: corsa in ospedale

ANCONA - Accusa un malore mentre è alla guida di un mezzo di AnconAmbiente, anche se fa fatica riesce a tornare in sede poi viene ricoverato all'ospedale di Torrette. Mattinata molto movimentata per un conducente. L’uomo avrebbe accusato un malore mentre stava guidando il mezzo nel centro di Ancona. Una volta arrivato in sede, i colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto l’ambulanza della Croce Gialla con l’uomo portato a Torrette con un codice di media gravità.