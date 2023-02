Malore fatale per Errante Regni, storico titolare del Jujube e anima del Passetto

ANCONA - Un malore che gli è stato fatale. È morto ieri mattina Errante Regni, simbolo della spiaggia del Passetto e storico titolare di Jujube, la discoteca più famosa di Ancona tra gli anni Settanta e Ottanta, capace di attirare Peppino Di Capri e lo stilista Gianni Versace.

Regni, che tutte le estati stendeva il suo asciugamano sulla spiaggia dell’amato Passetto con altri bagnanti irriducibili, si è sentito male ieri mattina, mentre era nella sua casa di Falconara. La moglie, accortasi del malore, ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118. Hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Ieri sera la notizia della morte di Regni è corsa sui social.

Sono in tanti a piangere la sua morte. Alcuni lo hanno ricordato anche con dei messaggi pubblicati sulla pagina Facebook chiamata “Noi che andavamo al Jujube quando c’era Errante”. Una pagina aperta per ricordare con nostalgia i tempi che furono e ricordare con affetto le piste della discoteca che sorgeva in via Trieste. Un locale che Regni aveva aperto quando aveva 30 anni e capace di attirare il pubblico della riviera adriatica. Si è sempre prodigato per tutelare la falesia del Passetto e la spiaggia. Perchè era un amante del mare e non perdeva occasione per dare consigli su come far brillare una delle location più belle della città.