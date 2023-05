Ancona, malore fatale davanti al supermercato: un'anziana trovata morta vicino ai cassonetti

ANCONA - Dramma questa mattina (21 maggio) in via Tavernelle ad Ancona, dove un’anziana è stata trovata a terra, stroncata da un malore. Era riversa sulla strada vicino ai cassonetti dell’immondizia, nei pressi del supermercato Sì con Te.

L'allarme

Subito i passanti hanno dato l’allarme al 112. Sul posto, il personale della Croce Rossa ha le hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118: le manovre di rianimazione sono andate avanti per oltre mezz’ora. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. La donna, 82 anni, anconetana, è deceduta. Sul posto anche i carabinieri.