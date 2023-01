​Malore durante la messa, il parroco interrompe la celebrazione: paura per un'anziana ad Ancona

ANCONA- Attimi di paura quelli che si sono vissuti ieri sera - 6 gennaio - intorno alle 19.30 alla Chiesa della Misericordia di Ancona, in pieno centro.

Il malore

Un'anziana di 81 anni ha accusato un malore nel corso della celebrazione costringendo il parroco ad interrompere per qualche minuto la messa così da permettere l'intervento dei soccorsi da parte della Croce Gialla. La donna è stata poi condotta al Pronto soccorso dell'Inrca della Montagnola.

Un altro intervento

Un altro intervento da parte dei sanitari del 118 è avvenuto intorno a mezzanotte dalle parti di piazza Cavour per via di un 34enne in preda ad un abuso etilico. Sul posto ambulanza e volanti della polizia che hanno poi condotto l'uomo in Questura per le identificazioni del caso.