Si sente male in strada nell'indifferenza generale, soccorso da una ragazza: ha il Covid

ANCONA - Sgomento questa mattina per un malore che ha colpito un senzatetto nell'indifferenza generale: i soccorritori scoprono che è stato colpito dal Covid. Imiliti della Croce Gialla che sono stati chiamati in piazza Rosselli per un giovane di origine libica steso in terra. Ad allertare i soccorsi una ragazza che si era trovata a transitare in zona ma nel frattempo nessuno dei presenti si era preoccupato. Il libico ha raccontato agli stessi soccorritori di avere una serie di dolori al corpo e un senso di spossatezza. Una volta utilizzati i dispositivi di protezione tute comprese, è stato caricato a bordo dell’ambulanza per essere poi trasportato al pronto soccorso di Torrette. Sottoposto ad ulteriore accertamenti clinici il nord africano stremato dalla febbre ma anche dal digiuno soccorso in piazza Rosselli di fronte alla stazione nell’indifferenza più totale è risultato positivo al Covid.

