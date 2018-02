Malore choc al lavoro e operazione d'urgenza Il chirurgo sta meglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sta meglio Leonardo Marchegiani, il medico della casa di Cura Villa dei Pini che sabato ha accusato un malore mentre era in servizio. Operato d’urgenza al Lancisi di Ancona, istituto specializzato nella cardiochirurgia che si trova all’interno dell’ospedale delle Torrette, ha lasciato il reparto di rianimazione. Per lui è iniziata la terapia intensiva post-operatoria.Naturalmente è sotto attenta osservazione ma ieri, dalle sale del nosocomio, trapelava un cauto ottimismo. In apprensione tutti i colleghi della clinica civitanovese dove lavora da anni. Così come il personale amministrativo, quello infermieristico e gli operatori socio sanitari. Marchegiani è chirurgo e l’altro ieri si trovava proprio nel blocco operatorio al primo piano della casa di cura quando ha sentito un forte dolore all’addome. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi di Villa dei Pini. Marghegiani è stato trasportato in ambulanza fino all’ospedale di Civitanova ma non è neanche entrato nella struttura. Infatti ad attendere il paziente c’erà già l’eliambulanza, atterrata nell’apposita pista allestita nei pressi del nosocomio.La diagnosi è stata quella di un aneurisma all’aorta addominale. Giunto all’ospedale regionale, è stato sottoposto immediatamente ad intervento. Le sue condizioni erano serie. Già ieri nel tardo pomeriggio di sabato (il malore era stato accusato poco prima delle 14) era trapelata la notizia che l’operazione, da un punto di vista tecnico, era riuscita. Non restava che attendere la reazione del paziente. Che, pur nel riserbo che in questi casi si deve e con tutte le cautele del caso, è stata positiva. All’interno della casa di cura Villa dei Pini l’attività prosegue regolarmente ma è chiaro che si aspetta il ritorno del titolare di quel posto in chirurgia.