Malore choc nel parco il cadavere è di un 55enne Giallo risolto da una chiave

di Stefano Rispoli

ANCONA - Tragedia al parco del Cardeto. Domenica sera un uomo è stato trovato riverso a terra, senza vita, da un passante. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Un vero giallo. Non tanto per le circostanze del decesso - è stato subito appurato che si è trattato di un infarto -, piuttosto perché non si riusciva a risalire alla sua identità, dal momento che non aveva documenti con sé. Soltanto nel tardo pomeriggio di ieri la verità è venuta a galla. Si tratta di un 55enne jesino, Gianluca Mengoni, stroncato da un malore mentre stava passeggiando.