Ancona, malore in casa ma il soccorso è difficoltoso: servono tre ore prima di portarlo all'ospedale

ANCONA - E' intervenuta nella tarda serata di ieri, 30 novembre, la Croce Gialla di Ancona per soccorrere un uomo in zona Baraccola che si era sentito male all'interno della sua abitazione.

I soccorsi difficoltosi

Si è trattato di un'operazione estremamente complicata viste le condizioni fisiche dell'uomo e per il percorso, non agevole, necessario per raggiungere la casa. Solo dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, con l'intervento durato all'incirca tre ore, l'uomo è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.