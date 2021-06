Camionista accusa un grave malore, il traghetto rientra in porto: gravi le condizioni dell'uomo di 51 anni

ANCONA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti intorno alle 17 in zona porto dove un traghetto destinato alla Grecia poco dopo la partenza ha fatto ritorno sulla banchina per la crisi cardica accusata da un camionista greco di 51 anni che è stato immediatamente soccorso dalla Croce Gialla intervenuta sul posto con il trasferimento all'ospedale di Torrette in gravi condizioni.

