Malore per il caldo: operaio 35enne scende da una scala e si accascia privo di sensi

ANCONA - Stava lavorando su una scala in via Don Minzoni, quando il caldo ha avuto ragione di lui. Ha cominciato a scendere ma giunto vicino a terra non ce l'ha più fatta e si è accasciato privo di sensi.Si tratta di un operaio 35enne di Jesi che stava lavorando alla posa della fibra ottica. Immediati i soccorsi da parte prima dei colleghi e poi della Croce Gialla, con un'ambulanza ed un'auto medica. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e poi portato all'ospedale di Torrette.