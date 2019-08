Malore e caduta sullo stradello di Mezzavalle: soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ennesimo incidente sullo stradello per Mezzavalle. Ieri pomeriggio è toccato a una donna essere soccorsa. La signora di 60 anni si è infortunata sul sentiero che conduce dalla strada del monte alla spiaggia di Mezzavalle.Lo stradello, specie per chi non lo conosce bene, potrebbe nascondere parecchie insidie. In questo caso la donna dovrebbe essere caduta dopo un malore. Lanciato l’allarme, è stata soccorsa e portata con l’eliambulanza al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.