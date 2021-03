Un uomo di 53 anni si sente male e cade vicino alla grotte del Passetto: i soccorritori arrivano via mare

ANCONA - Soccorso difficile quello compiuto questa mattina intorno alle 10 per un uomo di 53 anni colto da malore nella zona delle grotte del Passetto lungo lo stradello che conduce alla spiaggia.

Gli operatori della Croce Gialla avvertiti da alcune persone che erano in zona sono intervenuti con l'ambulanza fermandosi in via Panoramica per poi proseguire a piedi lungo la discesa incontrando due uomini della Capitaneria di Porto in servizio che stavano facendo dei rilievi in zona. Anche grazie al loro ausilio i sanitari hanno raggiunto il punto dove si trovava l'uomo colto da malore mentre era stata attivata anche la centrale operativa del 118 e la Guardia Costiera intervenuta insieme a un gommone dei vigili del fuoco.

Un lavoro d'equipe per soccorrere l'uomo: in un primo momento il 53enne è stato caricato sulla tavola spinale dai sanitari e successivamente è stato caricato sul gommone dei vigili del fuoco, arrivato a ridosso degli scogli. La squadra dei pompieri di Ancona insieme al distaccamento portuale hanno trasportato l'uomo via mare fino alla banchina del Molo 1 del porto dove l'attendeva l'ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

