Malore al volante, si schianta â€‹sul guardrail del bypass della Palombella: è in fin di vita

ANCONA - Sta lottando tra la vita e la morte, le sue condizioni sono disperate. All'improvviso perde il controllo dell’auto e finisce sul guardrail del bypass della Palombella. L'incidente questa mattina intorno alle 8, quando l'uomo ha centrato in pieno il guardrail che divide le corsie di via Flaminia all’incrocio con il bypass della Palombella verso la stazione.L’auto ha finito la sua corsa impattando violentemente contro la cuspide, a piena velocità, elementi questi che fanno pensare ad un malore al volante per l’uomo. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco per estrarre l’anziano dall’abitacolo, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, necessario il trasferimento d’urgenza con un mezzo della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.