Si sente male in acqua soccorso â€‹da bagnanti e medici stranieri in spiaggia: è grave

ANCONA - Malore mentre era in acqua, salvato ma le sue condizioni rimangono critiche. Principio di annegamento per un uomo sui 60 anni nel tratto di mare antistante la Capannina a Portonovo: alcuni bagnanti hanno visto che stava annaspando e sono subito intervenuti. Sono stati loro a prestare i primi soccorsi all'uomo che aveva perso conoscenza insieme ad alcuni medici stranieri in vacanza a Portonovo. Fondamentale anche il contributo offerto dall'Associazione Salvamento Portonovo guidato da Gianni Boriani che ha gestito l'emergenza. Nel frattempo dietro il molo era arrivato anche l'elicottero con l'uomo portato in condizioni molto gravi all'ospedale regionale di Torrette.