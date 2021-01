ANCONA - Qualche disturbo poi un malessere crescente a la richiesta di soccorso con la Croce Gialla che nel pomeriggio è intervenuta nella zona di via Panoramica per soccorrere una donna di circa 40 anni in forte stato di agitazione. Sul posto anche la polizia con la donna che è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso in condizioni comunque non gravi.

