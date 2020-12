Maledizione Covid, di nuovo sotto stress: gli Ospedali Riuniti accelerano sul vaccino

ANCONA - In anticipo sui tempi, con più dosi del previsto. A Torrette la campagna di vaccinazione per mettere all’angolo il Covid parte coi motori al massimo. Il calendario scandisce i ritmi anti-pandemia: oggi, dalle 8 alle 12 e 10, saranno in 25 a ricevere il preparato della Pfizer-BioNTech. Lo stesso varrà il 2 e 5 gennaio, mentre lunedì 4 un doppio turno permetterà di arrivare a 55 coperture. Poi dal 7 al 27 gennaio quattro squadre, di medici e infermieri, ne garantiranno 220 al giorno.

L’obiettivo è raggiungere quota 1.986 entro il 18 gennaio e da quella data aprire anche agli amministrativi. La location: il quinto piano del corpo C, i locali ancora vuoti destinati al centro Nemo, un’eccellenza per la cura delle malattie neuromuscolari. Scambio di solidarietà.



Il carico della speranza non è stato bloccato dal maltempo, sfatando le più nefaste previsioni. Ieri mattina, nel rispetto della tabella di marcia, all’aeroporto di Falconara sono arrivati gli 8.775 vaccini Pfizer-BioNTech destinati al personale della sanità pubblica, privata e delle Rsa delle Marche. Dei 1.100 stoccati all’Inrca, a Torrette ne sono stati destinati 750. Una scorta, che almeno fino al 12 gennaio non genererà lacune organizzative, tarata sulle prenotazioni giornaliere per via della catena del freddo dalla qual dipende la conservazione della preziosa sostanza. Un puntare al rialzo sostenuto dalla comunicazione di Lucia Di Furia. Il direttore dell’Agenzia regionale sanitaria ieri ha fatto circolare la nota con la quale l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha specificato che ogni fiala vale per sei e non più cinque dosi. Un correggere il tiro in corsa che farà recuperare agli Ospedali Riunti un 20% in più rispetto alle 4.300 ordinate in origine. Dettaglio non trascurabile se si considera che il vaccino Pfizer prevede un richiamo tra il 18esimo e il 23esimo giorno dalla prima somministrazione.



«Procede secondo la tempistica concordata la campagna vaccinale anti-Covid» aveva annunciato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. E in due pagine di documento il direttore generale di Torrette, Michele Caporossi, converte quei tempi sulle esigenze dei suoi 3.600 dipendenti da immunizzare. Dà il via ufficiale all’operazione. Prima i dettagli pratici: per prenotarsi occorrerà accedere al sito https://eliminacode.ospedaliriuniti.marche.it. Segue una segnalazione: non è escluso chi l’aveva già fatto sul sistema Asur, poiché quel percorso non include tutte le informazioni necessarie, ma piuttosto monitora una disponibilità preventiva. Il dg spiega pure che «considerato il limitatissimo tempo disponibile la direzione generale, sanitaria e amministrativa ha fissato i criteri per l’accesso alla vaccinazione».



Imprescindibile il primo punto: è su base volontaria. Ed ecco che infila le priorità: personale sanitario, tecnico e di supporto, anche universitario. Poi quello delle ditte appaltatrici, che operano nell’ambito dell’ospedale. Al quarto arriva il personale amministrativo in presenza e al quinto quello amministrativo, tecnico o sanitario in lavoro agile. Un avviso chiude l’elenco e rimarca il valore della corsia preferenziale: i punti 4 e 5 si potranno mettere in lista solo a partire dal 18 gennaio. Perché a Torrette il pronto soccorso da tre giorni è di nuovo sotto stress; i reparti dedicati alla cura di un virus che non intende retrocedere tendono di nuovo al punto di saturazione; un focolaio alla Clinica di Cardiologia ha costretto al trasloco i dieci letti del reparto. Non c’è tempo, Caporossi l’ha scritto chiaro. È l’identica urgenza che non dà tregua all’Inrca. L’istituto della Montagnola per il ricovero e la cura degli anziani non rimanda d’un giorno: oggi vaccini, con una successione di cento al giorno. Il traguardo è più una speranza che una certezza: immunità moltiplicata per 1.400.

