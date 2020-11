ANCONA - Era andato in un supermercato della Baraccola e all'improvviso si è sentito male. Attimi concitati quelli vissuti questa mattina con l'immediato intervento della Croce Gialla che ha soccorso l'uomo di 60 anni sul posto per poi portarlo per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

