Uomo malato di febbre Dengue: â€‹scatta la disinfestazione alla Grazie

di Edoardo Danieli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un caso di febbre da Dengue fa scattare la profilassi alle Grazie. Un protocollo che, a titolo precauzionale, impone l’immediata disinfestazione iniziata nella tarda serata di venerdì. L’urgenza del provvedimento ha creato anche qualche malumore tra i residenti secondo i quali non c’è stata un’informazione tempestiva.La febbre da Dengue è trasmessa dalla zanzara; si tratta di una patologia molto rara in Europa e frequente, invece, soprattutto nelle regioni tropicali. Il caso che è stato isolato a Torrette riguarda un uomo che è stato di recente all’estero. Proprio questa occorrenza, ha consentito una diagnosi rapida. La febbre da Dengue si sviluppa nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura e se diagnosticata correttamente in tempo guarisce in un paio di settimane.