​La magia del Natale cantata dai bambini: le scuole medie Pascoli e Leopardi incantano il centro di Ancona

ANCONA- Il Natale può essere raccontato in mille modi. Anche, e soprattutto, attraverso le voci dei bambini. Così, come da consuetudine nel centro di Ancona (interrotta solo dai periodi di pandemia), in Piazza Roma anche questa mattina - 18 dicembre - genitori, curiosi o semplicemente passanti hanno potuto apprezzare una serie di canzoni natalizie riprodotte dai più piccoli.

Il coro delle Pascoli e Leopardi

Protagonisti dell'iniziativa gli alunni e le alunne delle scuole medie Pascoli e Leopardi che, vincendo un'iniziale timidezza, hanno saputo destreggiarsi benissimo sul palco divertendosi e facendo divertire. Canzoni in italiano ma anche in lingua straniera attraverso progetti di interdisciplinarità che svolgono da diverse settimane.