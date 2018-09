La maestra non è gradita: i genitori non mandano i bimbi all'asilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Non ci fidiamo di quella maestra». Così hanno deciso di lasciare i figli a casa. Sono almeno 8 i bambini di tre anni assenti al primo giorno di scuola per scelta dei genitori. E’ accaduto alla materna Piaget di corso Amendola, dove la dirigente scolastica, a 48 ore dal suono della campanella, ha trasferito un’insegnante precedentemente assegnata al plesso di via Montegrappa, che fa parte del medesimo istituto. La mossa ha spiazzato alcune famiglie che hanno preferito non portare i bimbi all’asilo.