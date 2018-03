Macrobiotica, sgominata la psico setta «Riducevano in schiavitù gli adepti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Chi è davvero Mario Pianesi? Un «benefattore dell’umanità», come lo definì Tara Gandhi, nipote del Mahatma? O «Lu stregò» affetto da deliri di onnipotenza, come l’avevano ribattezzato i concittadini scettici? Quando gli è stato recapitato l’avviso di chiusura delle indagini, gli sarà andata di traverso la miracolosa crema di riso integrale, a suo dire capace di sconfiggere il diabete e il tumore, leggendo la gravità delle accuse:Col 74enne guru della macrobiotica, una villa milionaria a San Severino, terza media in tasca e una laurea honoris causa in Medicina conseguita in Mongolia, sono indagati la moglie 51enne Loredana Volpi e due collaboratori residenti a Tolentino, il 52enne fanese Giovanni Bargnesi e il 44enne milanese Karl Xaver Wolfsgruber. Chi è davvero Pianesi dovrà stabilirlo la Dda di Ancona che con il sostituto procuratore Paolo Gubinelli ha coordinato le indagini condotte dalla Mobile di Ancona, guidata da Carlo Pinto, e avviate dai colleghi di Forlì sin dal 2013 quando una donna, allora 40enne, ormai anoressica, si presentò in stampelle per denunciare ciò che avveniva nella “psico-setta” de “Un Punto Macrobiotico” (Upm), l’associazione con sede legale a Tolentino fondata dal “Maestro”, come si fa chiamare Pianesi.Sono in tutto otto le denunce (quattro donne, quattro uomini), metà in Romagna, una ad Ancona e tre a Macerata, raccolte dagli inquirenti: gente che sarebbe arrivata a perdere tutto, anche la casa, e a vestirsi alla Caritas a forza di elargire donazioni al sistema.Persone denutrite, che si sarebbero ammalate per ricercare l’equilibrio tra yin e yang e seguire le cinque diete “Mapi”, alcune restrittive e a base solo di tè bancha e pochi grammi di crema di riso. «I farmaci non curano, tolgono i sintomi: la medicina uccide e i medici sono assassini» sono frasi che la polizia, ascoltati testimoni e registrazioni, attribuisce a un convegno tenuto dal Maestro. «Ho già pensato a tutto per voi, bisogna fare bene quello che vi dico di fare, in modo da poter guarire sia le malattie fisiche che quelle mentali e dell’anima, in modo da ripulire il vostro karma. Qualsiasi discussione o dubbio su cosa fare e su cosa mangiare è solo una perdita di tempo perché io ho già sperimentato, sacrificandomi con infinito amore per voi e per l’umanità», avrebbe detto agli adepti. Chi sgarrava veniva deriso, umiliato pubblicamente. E tutti dovevano seguire non solo la dieta sottoposta a copyright, ma anche stringenti codici di comportamento: vietato usare internet o farsi crescere barba e baffi, mai andare in discoteca, guai a truccarsi o tingersi i capelli, non vestirsi con abiti colorati né scendere dal letto col piede sinistro, non ridere in modo sguaiato. Alle donne veniva consigliata l’astinenza sessuale e di non lavarsi durante il ciclo.Per gli investigatori, esisteva un’organizzazione piramidale, al cui vertice c’erano Pianesi e la moglie e sotto di loro una segreteria formata da persone fidatissime, tra cui Bargnesi e Wolfsgruber. La segreteria aveva il compito di curare i rapporti con un centinaio di punti macrobiotici in tutta Italia, incluso quello di via San Martino ad Ancona, per un totale di oltre 60mila soci.Il vero guadagno, per gli inquirenti, era di triplice natura. In primis, lo sfruttamento degli adepti che, approcciati nei punti di ristorazione e soggetti a un costante lavaggio del cervello, venivano assuefatti al punto da rendersi disponibili a lavorare come camerieri, cuochi e addetti alle pulizie, sottopagati o gratis in cambio del messaggio “salvifico” ricevuto. Secondo: il vincolo per la rete di ristoratori a pagare la gestione del marchio, l’approvvigionamento di alimenti e arredi, i corsi di formazione obbligatori, l’acquisto dei testi scritti dal Maestro e pubblicati dalla casa editrice di sua proprietà. Un vero e proprio franchising mascherato, controllato da una serie di “capizona” e “capicentro”. Poi ci sono le vacanze organizzate in Sardegna e le donazioni per migliaia di euro che i seguaci venivano esortati ad offrire, come sottolinea il questore Oreste Capocasa, «per la salvezza dell’umanità: erano molto corpose e sollecitate per creare una mega clinica di cura alternativa».Il sistema avrebbe garantito a Pianesi e alla moglie un’evasione fiscale considerevole: 90mila euro nel 2013, altri 78.991 euro nel 2015 a fronte di una dichiarazione di gestione di 287.240 euro, per di più senza mai presentare tra il 2012 e il 2016 la dovuta dichiarazione dei redditi. Scandagliando circa 35 conti correnti, è emerso come ingenti somme generate dalla struttura venivano convogliate sui conti personali e dei familiari del Maestro. Il suo avvocato, Manuel Formica, respinge le accuse: «Rispetto al prestigio di cui Pianesi gode anche oltre i confini nazionali, l’accusa mossa a lui e agli altri indagati è inverosimile - dice -. Abbiamo perciò necessità di prendere cognizione delle carte processuali per capire cosa c’è veramente dietro questa accusa. È sicuro, in ogni modo, che gli indagati faranno di tutto per difendere la bontà e la correttezza dei loro comportamenti».