ANCONA - La Croce Gialla di Ancona si stringe nel dolore per la scomparsa di Arianna Maccioni, volontaria di 52 anni, morta nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale di Torrette a seguito delle complicazioni di un terribile male. Arianna era mamma di due figli: di 26 e 20 anni.

«Sempre disponibile anche per le manifestazioni e gli eventi organizzati dall’associazione - fanno sapere dalla Croce Gialla di Ancona - . Faceva con grande passione la sua attività di volontariato». Una donna instancabile quando si trattava di aiutare il prossimo, ed è per questo motivo che aveva scelto di vestire la divisa dell’associazione e mettersi a disposizione per il bene degli altri.

In divisa

«Con grande dispiacere vi comunichiamo che la nostra volontaria Arianna Maccioni ci ha lasciato - si legge in una nota commossa della Croce Gialla di Ancona - . Chi avesse modo di rendere omaggio al funerale potrà farlo in divisa. Per chi non l’avesse conosciuta - prosegue il messaggio - , Arianna era una giovane Volontatia che si è sempre data disponibile per coprire qualsiasi servizio le fosse proposto. Persona solare e gentile di gran bellezza. La Croce Gialla porge sentite condoglianze alla famiglia. Buon viaggio Arianna». La cerimonia funebre verrà officiata domani alle 10,30 alla chiesa del Cristo Divino Lavorare di Piazzale Camerino.