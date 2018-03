Si è spento Roberto Rosati Il commercialista vinto dalla malattia a 63 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La città in lutto per la morte di Roberto Rosati. il commercialista vinto a 63 anni dalla malattia contro cui stava combattendo negli ultimi tempi.Rosati era conosciutissimo in città e non solo per l'attività professionale che lo aveva portato a collaborare anche con gli enti pubblici, ma anche pee l'attività sociale: era infatti membro attivissimo dei Lions e dell'Accademia dello stoccafisso. Rosati lascia la moglie Paola e le figlie Valentina e Nicoletta. Il funerale si svolgerà mercoledi 20 marzo alle 15 alla Chiesa del Poggio.