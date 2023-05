Il mondo della cultura in lacrime per Fabio Mariano, architetto e scrittore innamorato di Ancona

ANCONA - Ancona in lutto per la scomparsa di Fabio Mariano, che si è spento dopo aver lottato contro una malattia. Nato a Roma 74 anni ma profondamente dorico: ad Ancona, dove viveva da sempre, è infatti legata la sua poliedrica attività culturare tra architetttura, storia, conservazione e restauro dei beni.

La cattedra in Restauro Archiettonico alla Politrcnica delle Marche non è che una delle impronte lasciate da Fabio Mariano nel panorama culturale della città. Il professore, infatti, lascia uno sterminato archivio di pubblicazioni e opere dedicate ad Ancona e alle Marche, dove il rigore dell'analisi si fonde con la passione per questa terra ed il fervore per la divulgazione. A suo nome anche una lunga lista di pubblicazioni scientifiche a carattere storico ed archiettonico, con mondografie, tra le altre, dedicate a Luigi Vanvitelli, Gioacomo Fontana e Antonio Mollari. Il suo amore per la storia e cultura lo ha spinto a partecipare a tantissimi eventi, mostre e convegni in qualità di curatore o relatore e ad adrire ad accademie ed associazioni. "A noi - si legge sul suo profilo Facebook - rimane una inestimabile eredità umana e culturale".