ANCONA - Marina Dorica e Assonautica Ancona in lutto per la scomparsa di Antonio Flotta, ex informatico e consigliere dell’associazione, stroncato da un malore a 68 anni. Personaggio stimato e conosciuto nel porto turistico, ha fatto del mare la sua passione di vita ed era considerato un vero maestro di vela.

Lo ricorda Gianfranco Iacobone, presidente di Assonautica: «Poche ore prima di morire era sul pontile - dice -. Negli anni ‘80, con poca esperienza e pochi strumenti, come tutti noi, traversava l’Adriatico con il suo Comet 800 e come equipaggio Lucia e Rino piccolo. Poi barche grandi, ora il motoscafo. Buon vento Antonio, lascerai un vuoto». I funerali oggi alle 15 nella Chiesa della Castagnola a Chiaravalle.