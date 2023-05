ANCONA - Si è spento a 93 anni Giuseppe Pansoni, medico di base in pensione con storico ambulatorio in via Macerata, al Piano. Le sue condizioni di salute sono precipitate poche settimane fa per una insufficienza epatica.

La famiglia ha preferito che trascorresse i suoi ultimi giorni nel calore della propria casa, in via Gigli, attorniato dall’amore della moglie Amelia Sandroni e dei tre figli, Mascia, Alessandro e Adolfo. Apprezzato e conosciuto come medico di famiglia scrupoloso e sempre disponibile, era anche appassionato di lirica e di sport, soprattutto di ciclismo e Juventus. In molti lo ricordano anche per il suo impegno politico: da sempre militante della sinistra anconetana negli Ottanta fu consigliere comunale con la lista del Pci. Stamattina alle 10 è prevista al cimitero di Tavernelle una cerimonia laica prima di svolgere la tumulazione.