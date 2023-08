ANCONA Il mondo della scuola piange Maria Rita Marchetti, ex professoressa di musica, punto di riferimento della scuola media Michelangelo Buonarroti di via Lanzi. La docente è morta a 65 anni lo scorso sabato stroncata da un male spietato che ha combattuto con tutto il coraggio possibile e circondata dall’affetto dei suoi familiari: il marito Lucio Lupacchini, la figlia Angelica, consigliera comunale di Ancona in quota FdI, il figlio Francesco, vice presidente del comitato locale della Croce Rossa.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Offagna, addio a Iole Socci storica sarta e ricamatrice



La prof Marchetti ha dedicato la sua vita all’insegnamento, tracciato dall’amore incondizionato per la musica. Diplomata al conservatorio di Perugia (pianoforte), ha saputo trasmettere ai suoi alunni la passione per il suono, il ritmo e gli strumenti musicali innovativi. E lo ha fatto sempre con il sorriso stampato sul volto.

Perché amava insegnare e stare accanto ai suoi alunni. Prima di andare in pensione, era stata entusiasta di ricevere alle Buonarotti un pianoforte per un insegnamento interattivo e multimediale, donato dall’associazione Pietro Ruggeri, ex alunno morto in un incidente stradale. E ancora, sul finire dell’anno scolastico 2017-2018 la scuola aveva ricevuto sempre dalla stessa onlus una tastiera midi e un software musicale. Oltre alla musica e alla sua famiglia, amava il mare e quella pace che solo la natura sa dare. Ieri mattina i funerali alla chiesa di Santa Maria dei Servi.