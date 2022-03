Lutto nel mondo della medicina: si è spento il professor Ivano Testa. Notissimo ricercatore, collaborò con Falcone e Borsellino

ANCONA - Lutto nel mondo della medicina: è morto il Professor Ivano Testa. Anconetano, aveva 75 anni.Una carriera medica e universitaria nelle Marche e in Abruzzo dove ha diretto l’Istituto di Clinica Medica dell’Università di l’Aquila e ha ricoperto il ruolo di primario della Medicina Interna dell’ospedale di Teramo. Endocrinologo a tutto campo e ricercatore, con oltre 400 pubblicazioni in prestigiose riviste scientifiche anche internazionali. Ha collaborato come perito con Falcone e Borsellino. Fu tra i fondatori della sezione marchigiana della Società Italiana di Diabetologia.

