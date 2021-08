La malattia spegne il sorriso di Francesca: la città in lutto per la maestra di stile

ANCONA - Dopo lunga e cattiva malattia, è morta a 56 anni Francesca Colussi, un volto molto noto della città di Ancona. Il suo bel sorriso si poteva incontrare nei negozi più eleganti del capoluogo, nella storica boutique di biancheria femminile di alta moda Scarafoni, dove ogni donna, almeno una volta, ha acquistato lingerie, costumi da bagno o abbigliamento, proprio con l’attento consiglio di Francesca.

Poi, negli anni, ha lavorato nel negozio di corso Mazzini, La Loggia e più recentemente, in quello di abbigliamento sportivo di NajPapiri in piazza Cavour.

Era conosciuta da tutti per la sua simpatia, per la luce che emanava, per l’innata eleganza, il portamento e la gentilezza. Dimenticare il suo bel viso, la sua voce tranquilla e serena, è impossibile. Dolcissima ragazza e bellissima donna, ha saputo donare a tutti almeno un pochino del suo stile, rendendo felici chi sapeva ascoltare i suoi consigli sulla moda. Soprattutto aveva la capacità di rendere tutti più belli, perché aveva gran classe, nel lavoro come nella vita.Francesca Colussi si è spenta dopo tanti anni di malattia, una malattia che non perdona ma che ha affrontato a viso aperto, non smettendo mai di lavorare, di continuare con passione ad esprimere la sua abilità nel fornire suggerimenti nella moda, nel vestiario, finché ha potuto. Ma a tutto questo alla fine ha dovuto progressivamente rinunciare, impegnata con tenacia in una lotta impari contro il male. Con coraggio e sacrificio ha provato sempre ad uscirne percorrendo tutte le strade, per cercare di guarire, lottando con tutte le sue forze. A chi le ha voluto bene e alle amiche di sempre lascia un bell’esempio di forza e di amore.

Francesca lascia il figlio Andrea avuto dall’ex marito Roberto Peverieri, figlio dello storico titolare della rinomata trattoria Peverieri di Ancona. Il funerale si terrà domani alle 10 nella chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona.

